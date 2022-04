„Trebuie să ne comportăm altfel”. Mesajul lui Reghecampf după victoria electrizantă în fața campioanei

Craiova a relansat atât lupta pentru titlu, cât și cea pentru poziția secundă cu ultimele două victorii obținute în fața FCSB-ului și a CFR-ului.

Oltenii au ajuns totodată la cinci succese consecutive pe teren propriu în campionat odată cu triumful in extremis reușit în fața trupei care a dominat fotbalul românesc în ultimii 4 ani.

„A fost un meci bun, de luptă, ambele și-au dorit victoria. Au fost multe faze la mijlocul terenului. Am câștigat multe contacte. Trebuie să continuăm pe același drum, urmează meciuri grele cu Farul, la Pitești, în Cupă.Toți care au intrat azi au intrat foarte bine, Baiaram, Markovici, Ante Roguljic.

Au schimbat fața meciului și am obținut toate cele 3 puncte. Primul gol l-am primit foarte ușor. Trebuie să ne comportăm altfel, ca o echipă care știe să închidă rezultatul. La golul 2 iar am făcut o greșeală colectivă, Nicușor Bancu a greșit, apoi nu reușim să blocăm. Dar am revenit și e bucurie mare”, a fost observația lui Reghecampf la finalul înfruntării de pe Ion Oblemenco.

Tehnicianul alb-albaștrilor are deja planul făcut pentru următoarea perioadă. Așteaptă victorii atât în Liga 1, cât și în Cupa României.

„Mai sunt multe meciuri de jucat, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă reușim să câștigăm și cu Farul, cu siguranță vom avea șanse la locul 2. Mai mult nu pot spera, trebuie să vedem reacția celor de la CFR. Este mai frumos campionatul acum. Sunt 3 echipe care se bat acolo sus. Vor fi meciuri tari. În fine, noi nu avem nimic în mână, cei de la CFR au avantajul”, a admis antrenorul de 46 de ani.