Trică trage semnalul de alarmă la FC U Craiova: „Urmează meciuri pe viață și pe moarte!”

Antrenorul oltenilor a oferit prima reacție după eșecul echipei sale din partida cu FC Voluntari, scor 0-2!

FC U Craiova nu se regăsește în primul sezon de la promovare, iar formația patronată de Adrian Mititelu a ajuns la cinci meciuri consecutive fără succes în Liga 1. La finalul partidei de astăzi, Eugen Trică a tras primele concluzii și a ținut să îi pună în gardă pe elevii săi.

„Ce pot să spun? Echipa a jucat până în minutul 77 foarte bine, am încercat să îi blocăm, știam că construcția lor pornește de la Tamaș. Așa am reușit să îi blocăm. Păcat să nu am reușit să marcăm. Ajungem acolo și nu reușim să fructificăm ocaziile avute. Dacă se termina meciul 0-0 la minutul 77, atunci eram supărat. Nu ne-au pus probleme până atunci. Sunt dezamăgit, normal. Sunt dezamăgit pentru că nu reușim să marcăm. Trebuie mai multă concentrare și să fie mai lucizi la ultima fază. Aici am suferit și în ultima etapă.

Normal să suporterii sunt nemulțumiți că își doresc mult mai mult, asta ne dorim și noi, dar atât s-a putut până în prezent. Urmează meciuri importante și trebuie să scoatem maxim. Nu e vorba de un program facil. Sunt meciuri care se joacă pe viață și pe moarte, sunt niște finale și așa trebuie să abordăm aceste meciuri. Trebuie să intrăm în teren cu altă determinare și mai concentrați”, a spus Eugen Trică la finalul meciului FC U Craiova – FC Voluntari.