,,Tricolorii”, atenţionaţi: ,,Dacă la următoarele meciuri nu mai avem atitudinea asta, mă supăr!”

România a pierdut partida cu Germania din preliminariile Campionatului Mondial, scor 1-2, după ce la pauză a condus cu scorul de 1-0.

Golurile partidei de la Hamburg au fost marcate de către Ianis Hagi, în minutul 9 al jocului, în timp ce nemţii au întors scorul în repriza a doua, prin Serge Gnabry, în minutul 52, cu un şut din afara careului şi Thomas Muller, în minutul 81. În urma acestui rezultat, România ocupă locul 4 în clasamentul Grupei J, cu 10 puncte acumulate din 7 partide disputate până acum. Acum, ,,tricolorii” se pregătesc de meciuld e foc cu Armenia, de pe 11 octombrie.

Basarab Panduru, fost mare internaţional, a vorbit despre prestaţia tricolorilor din meciul cu Germania. Acesta apreciază faptul că jucătorii lui Mirel Rădoi au avut o atitudine corectă faţă de fotbal şi nu au tras de timp pe parcursul jocului.

,,Este de apreciat că în meciul ăsta noi nu ne-am tăvălit pe jos, nu am văzut niciun jucător, poate pentru că veneau şi din străinătate toţi, nu am văzut niciun jucător care să se tăvălească. În seara asta am văzut o atitudine pe care aş vrea să o revăd. Dacă la următoarele meciuri nu mai avem atitudinea asta, mă supăr. Dacă mergem în continuare aşa, nu are cum să nu dea rezultate.

Dacă îl văd pe Puşcaş din primul până în ultimul minutcă joacă pentru echipă, se demarcă stânga, dreapta, când primeşte mingea, scoţându-l pe Rudiger după el şi lăsând centrul terenului liber pentru mijlocaşii noştri, pentru Mihăilă… Aici mi se pare că am făcut multe lucruri bune. Dar dacă nu mai văd, ne întoarcem individual, fiecare vrea să dea gol, fiecare joacă pentru el şi n-o să fi învăţat nimic din meciul ăsta.

Meciul ăsta ar trebui să ne ducă pe drumul corect, să înţelegem că trebuie să schimbăm ceva şi meciul din seara asta ar trebui să schimbe faţa echipei naţionale. Avem toate speranţele din lume până la următorul joc, la următorul joc vreau să văd aceeaşi atitudine, aceeaşi dorinţă, aceeaşi implicare. Aici trebuie lăudat şi Rădoi, pentru tot ce a făcut, tot ce a gândit. A fost perfect. Ca strategie, totul a fost corect, ce ai făcut cu Puşcaş, cum s-a bătut, cum i-ai pus cinci fundaşi acolo, cum ai făcut faza de apărare. Strategia a fost perfectă.”, a declarat Basarab Panduru, pentru Telekomsport.