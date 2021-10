Tricolorii, surprinși de decizia selecționerului Mirel Rădoi: „Nu ne-a transmis nimic. Ar fi mare păcat!”

Actualul selecționer a surprins pe toată lumea la finalul jocului cu Armenia, după ce a declarat că nu vrea să își mai prelungească înțelegerea cu FRF, scadentă luna viitoare!

România este pe cale să rămână fără antrenor, asta după ce Mirel Rădoi a declarat după ultimul joc al tricolorilor că intenționează să plece de la prima reprezentativă. Se pare că anunțul tehnicianului în vârstă de 40 de ani a fost un adevărat secret și pentru jucătorii naționalei, iar Alexandru Cicâldău a povestit totul, la câteva zile după cele întâmplate.

”Nu am știut absolut nimic. Nu mi-a transmis așa ceva, nici colegilor, adică nu ne-a spus nimic nouă. Nu a fost ceva care să mă facă să mă gândesc la asta. Conferința de presă a fost după ce noi ne-am despărțit de Mister, am plecat spre case. Am aflat apoi. Am verificat pentru că nu-mi venea să cred. Decizia îi aparține și nu am ce să comentez despre ea, îl respect enorm pe Mirel Rădoi. Pe de altă parte, nu am cuvinte să spun cât de rău mi-ar părea să plece.

Prefer să mă gândesc la faptul că nu va pleca. Eu am lucrat cu Mister și la naționala de tineret, am obținut performanțe foarte frumoase, am început acum un drum bun la seniori. Îmi place cum lucrează, știu ce om extraordinar este. Avem altă față ca echipă acum, jucăm și bine și au venit și rezultatele.

Ar fi mare păcat. Știi cum e? Eu trăiesc un vis la Galatasaray și am început să trăiesc și un vis la națională, avem șanse foarte mari să prindem barajul. Am arătat că ne putem apăra bine, că putem ataca bine. Sper să cotinuăm cu Mirel Rădoi visul spre calificarea la Mondial. Eu voi veni mereu cu toată inima la națională și voi da totul mereu”, a declarat Alexandru Cicâldău, pentru Playsport.