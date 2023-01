Turneu de lux pentru naționala masculină de handbal! Elevii lui Xavi Pascual vor întâlni 3 echipe calificate la CM

Naționala masculină de handbal a României, pregătită de spaniolul, participă în aceste zile la un turneu în Spania.

Handbaliștii români întâlnesc Spania, Argentina și Bahrain

„Tricolorii” vor întâlni Spania azi, de la ora 19:00 a României, vineri Argentina de la 17:45, iar sâmbătă Bahrain de la 16:45 cu Bahrain. Toate cele trei echipe sunt calificate la Campionatul Mondial care se va disputa între 11 și 29 ianuarie în Polonia și Suedia.

Este a doua competiție importantă pentru handbaliști în decurs de 2 săptămâni, după ce în ultimele zile ale anului trecut au participat la Trofeul Carpați (30-31 cu Slovacia și 32-25 cu Algeria, în finala mică).

Xavi Pascual, care este și antrenorul lui Dinamo, i-a convocat pe portarii Ionuț Iancu (Steaua) și Dan Vasile (CSM Constanța) și jucătorii de câmp Alexandru Ghivil (Potaissa Turda), Nicușor Negru, Robert Militaru, Dan Racoțea, Octavian Bizău, Călin Dedu (toți Dinamo), Tudor Botea (CSM București), Iosif Buzle (Aix Puente Genil / Spania), Gabriel Ilie (CSM Constanța), Gabriel Cumpănici (CSM Vaslui), Daniel Stanciuc (CSU Suceava), Robert Nagy, Bogdan Mănescu, Tudor Buguleț (toți Minaur), Valentin Neagu (Wolfe Wurzburg / Germania), Nicolae Ungureanu și Alexandru Tărâță (ambii Steaua).

„Nu am exagerat de Revelion, am fost cu familia și cu nașii, am ciocnit un pahar de vin, ne-am uitat la artificii și apoi odihnă”, a declarat Iancu.

„Condițiile sunt foarte bune, de la sală la cazare, masă și tot ce face parte din resortul de cinci stele. Federația spaniolă a oferit condiții de top în perspectiva Campionatului Mondial, pe care Spania vrea să-l câștige.

Noi am venit să ne pregătim pentru meciurile din martie, din preliminariile Euro 2024, și cu programul pe care-l avem, nu prea putem să ne bucurăm de hotel sau zonă”, a completat Racoțea, conform gsp.ro.

„Trebuie să facem o impresie bună, să-i învingem chiar și să dovedim că locul nostru este acolo, lângă ei, și dacă ne lipsesc mulți jucători din echipa de bază. Încercăm să punem la punct cu nou-veniții tot sistemul și sperăm că o să iasă bine”, a spus, la rândul lui, Militaru.