UEFA, poziție oficială cu privire la CSA Steaua: „Demontează cea mai mare manipulare din istoria fotbalului românesc”

Totul cu ajutorul presei/jurnaliştilor care şi-au abandonat meseria, şi-au călcat în picioare principiile, au slujit Mafia din fotbal şi au ridicat la rang de adevăr absolut un fake-news ordinar care s-a perpetuat, din păcate, până în ziua de azi.

Manipularea abjectă a acelor vremuri de tristă amintire a apus. UEFA o spune oficial în răspunsul obţinut de AS47:

“There is NOTHING in the UEFA club licensing regulations forbidding state ownership.”

NICIO REGULĂ UEFA NU INTERZICE CLUBURILE DEŢINUTE DE STAT

Poziţia UEFA în legătură cu cluburile deţinute de Stat închide DEFINITIV discuţia despre “schimbarea formei de organizare” a Secţiei de Fotbal a CSA Steaua Bucureşti – o altă manipulare media bazată pe fake-news-ul potrivit căruia UEFA ar interzice cluburile deţinute de stat.

De ce ar mai fi nevoie de schimbarea formei de organizare şi desprinderea Secţiei de Fotbal de clubul-mamă dacă UEFA nu interzice/nu are nimic împotriva cluburilor europene deţinute/finanţate de Stat? Justiţia din România a explicat clar că o Asociaţie Non-Profit sau o Societate Comercială pe acţiuni care să preia Secţia de Fotbal ar însemna o entitate juridică nouă şi, implicit, un nou palmares. Acest proces ar duce, inevitabil, la diluarea identităţii echipei de fotbal, în condiţiile în care Justiţia a stabilit definitiv că CSA Steaua Bucureşti nu a cedat niciodată, nimănui, marca, numele sau palmaresul Secţiei de Fotbal.

UEFA ne-a oferit o poziţie oficială şi în ceea ce priveşte regulile interne de licenţiere a cluburilor de fotbal:

“In regards to domestic club licensing regulations, these are a matter for the relevant National Associations.”

În legătură cu regulile interne de licenţiere, acestea sunt de competenţa asociaţiilor naţionale relevante.

În România, Legea Sportului prevede că:

Articolul 31

Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociaţii fără scop patrimonial sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale.

Articolul 42

(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.

(2) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federaţiilor sportive naţionale, îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor şi regulamentelor proprii.

Avem, aşadar, o Lege a Sportului care contravine normelor UEFA în legătură cu cluburile de drept public. O Lege care discriminează cluburile de drept public.

UEFA susţine oficial că nu există nicio regulă care să interzică această formă de organizare – club de drept public.

UEFA permite cluburilor de drept public deţinute/finanţate de Stat să participe în toate competiţiile europene (Uefa Champions League, Europa League, Conference League).

UEFA nu interzice unui club de fotbal să fie deţinut sau finanţate de stat.

În schimb, un club de drept public deţinut/finanţate de Stat nu are acces în Liga 1 din România (LPF) din cauza unor articole din Legea Sportului care impun o interdicţie/o restricţie suplimentară – una care NU EXISTĂ însă la nivelul UEFA.

Suntem în situaţia absurdă în care legislaţia sportivă naţională interzice ceea ce în competiţiile UEFA este 100% permis.

O situaţie tragi-comică în care, prin absurd, un club de drept public precum CSA Steaua Bucureşti ar putea participa în Europa League dacă ar câştiga Cupa României, dar, cu toate acestea, ar avea interzis în Liga 1”, se arată emis azi de AS47.