ULTIMA ORĂ | Iuliu Mureșan confirmă venirea lui Mircea Rednic la Dinamo!

Cu Bergodi am vorbit, dar până la urmă nu a fost să fie. Rednic era tot așa, în primii doi-trei pe listă. A mai fost și Miriuță și alții care erau liberi și puteam să discutăm. Am preferat să alegem pe cineva care are legătură cu Dinamo. Să zicem că a rămas doar Mircea Rednic, care probabil că va veni cât mai repede”

, a spus Iuliu Mureșan, citat de Antena Sport.