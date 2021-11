Ultrașii Craiovei, mesaj-fulger înaintea jocului cu FCSB: „Indiferent de consecințe, Știința nu va fi singură mâine!”

Duelul de mâine seară va fi unul inedit, asta deoarece fanii vor avea acces în tribunele „vulcanului” din Oblemenco doar până la ora 21.00!

CSU Craiova și FCSB este programat mâine, de la ora 20.15, astfel că suporterii vor putea vedea pe viu doar 45 de minute din derby-ul etapei a 17-a. În urma acestei decizii, „Peluza Nord Craiova” a ținut să își arate nemulțumirea și a transmis printr-un comunicat că ultrașii sunt hotărâți să boicoteze meciul dacă la ora 21.00 vor fi evacuați de pe stadion.

„Opriți mascarda, fotbalul nu e serial TV! Ajunge!

Am respectat și susținut pe toată perioada pandemiei măsurile propuse de specialiști, dar deja ce se întâmplă acum nu mai are legătură cu măsurile elementare, logice, de prevenire a răspândirii Covid-19, ci doar cu voința unor indivizi și a unor entități care își urmăresc interesele personale. Prin noile măsuri nechibzuite luate de reprezentații statului român, am ajuns în situația în care o societate comercială, cea care deține drepturile TV, să stabilească ce suporteri pot să își susțină echipa de pe stadion și ce suporteri sunt obligați să le devină lor telespectatori.

Am ajuns în situația în care o societate comercială care are ca unic scop profitul să fie mai presus de lege și să închidă stadioane doar printr-o simplă programare a unui meci, crescându-și astfel audiența. De aici se deschide si o adevărată cutie a pandorei, echipele protejate de forurile fotbalistice și televiziuni, cum este și cazul de față al FC FCSB-ului, pot să ceară efectiv ca în deplasările grele să fie programate la ore la care nu este permis accesul spectatorilor.

Soluții echitabile sunt multe și au fost la îndemână întotdeauna: programarea tuturor meciurilor cu spectatori indiferent de oră, interzicerea desfășurării evenimentelor sportive în intervalul orar în care nu este permis accesul publicului de către guvern, programarea de către televiziuni și LPF a tuturor meciurilor astfel încât să se încheie până la ora 21. Doar voință nu există.

În aceasta situație suntem obligați să luam atitudine și să spunem STOP MASCARADEI! Indiferent de ce decizie o să se ia pentru meciul de mâine, Peluza Nord anunță că o să fie prezentă pe stadion și îi invităm pe toți suporterii Științei să facă la fel, cu condiția să respecte cerințele actuale de acces (vaccin sau trecut prin boală).

Indiferent de consecințe, Știința nu va fi singură mâine pentru acest meci decisiv, iar responsabili pentru eventualele incidente sunt cei care pot prin voința proprie să le evite: reprezentanții guvernului, deținătorii drepturilor TV și LPF. Iar dacă oficialii o să întrerupă meciul pentru că în tribune se vor afla spectatori, nu o să facă decât să demonstreze care a fost scopul programării partidei la această oră, și anume favorizarea echipei oaspete, FC FCSB.

Vă asigurăm ca dacă meciul nu se va putea vedea pe stadion, o sa facem tot ce tine de noi sa nu se vadă nici la televizor.

ȘTIINȚA NU E SERIAL TV!

P.S. Cu această ocazie invităm restul peluzelor din țară la o acțiune coordonată împotriva televiziunilor, pentru că individual o facem de ani de zile ăfră niciun fel de succes”, apare pe pagina de Facebook a suporterilor din Peluza Nord Craiova.