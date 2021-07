Un fost antrenor de la FCSB și CSU Craiova, ofertat de Dinamo: „M-a sunat cineva!”

Formația din Ștefan cel Mare nu reușește să scape din acest lanț al problemelor, astfel că și sezonul următor se anunță unul de sacrificiu maxim pentru dinamoviști!

Rămași fără antrenor după plecarea lui Dușan Uhrin Jr., „câinii” sunt nevoiți să se reorienteze rapid și să găsească un tehnician care să preia din mers echipa și să scoată maximum dintr-un lot lovit puternic de plecări în această vară. Deși varianta Dario Bonetti este pe buzele tuturor celor din club, un alt tehnician putea ajunge în Ștefan cel Mare în această vară.

Fostul antrenor al celor de la FC Național, CFR Cluj, Rapid, FCSB și CSU Craiova, Cristiano Bergodi, a dezvăluit că a fost sunat în această perioadă de cineva din partea clubului Dinamo, însă discuțiile dintre două părți s-au terminat rapid, deoarece italianul se afla în negocieri cu o altă formație. Ulterior, Bergodi a vorbit și despre Iuliu Mureșan, noul președinte al clubului, și este de părere că oficialul îi va ajuta mult pe „alb-roșii”, datorită experienței sale.

„(n.r. cine v-a ofertat de aici în perioada asta?) O echipă care trece printr-o perioadă mai proastă… (n.r. Dinamo?) Da. Îți dai seama, dacă veneam, eram antrenorul care le-ar fi antrenat pe toate – FCSB, Rapid, CFR și Dinamo. Dinamo e un brand în România. Doar că m-a sunat cineva chiar când eram în alte discuții cu o echipă de aici, din Italia.

Le doresc să facă ceva și să se salveze, am înțeles că a venit Iuliu Mureșan, m-aș bucura ca Dinamo să treacă de această perioadă, sunt sigur că Mureșan îi va ajuta mult, e un om priceput, sunt sigur că știe ce are de făcut, nu s-a dus așa, ca să aibă un loc de muncă și atât, are experiență!”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit Playsport.