Un fost deținător al Balonului de Aur aleargă, azi, la Maratonul de la Berlin! Ce obiectiv și-a stabilit

Fostul fotbalist brazilian Kaka va lua startul, azi, la Maratonul de la Berlin, una dintre cele mai importante curse „de profil” din lume.

Kaka aleargă în orașul în care în 2018 s-a stabilit recordul maratonului

Prima dată s-a alergat în 1974, în 2020 cursa a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19, kenyanul Eliud Kipchoge a stabilit recordul mondial al probei în 2018 (2h01:39), iar recordul de participanți a fost stabilit în 2019, 44.064 de persoane luând startul. Anul aceasta, organizatorii așteaptă peste 45 de alergători amatori și profenioniști.

Unul dintre cei care se încumetă să parcurgă cei 42,195 de metri este fostul fotbalist brazilian Kaka. Recompensat cu „Balonul de Aur” în 2007, fostul mijlocaș a acordat un interviu în care a explicat de ce a ales să alerge un maraton.

„Mereu mi-a plăcut să alerg la antrenamente, iar după am renunțat la fotbalul profesionist am continuat să o fac. Adevărul este că nu aveam un obiectiv, dar după ce am vorbit cu diferite persoane din Brazilia, am decis să alerg un maraton.

M-am retras din fotbal în 2017, după un an mai jucam fotbal alături de prieteni, dar aveam nevoie de acea motivație suplimentară.

În 2019 am decis să fac acest pas și planificasem să particip al primele curse în 2020, dar pandemia de Covid-19 mi-a dat programul peste cap. Așa că timp de 2 ani nu m-am pregătit suficient de bine pentru a face față acestei provocări”, a declarat Kaka pentru cotidianul spaniol Marca.

Kaka s-a trezit la ora 5:00 pentru a se pregăti în vederea participării la Maratonul de la Berlin

Kaka a precizat că nu a fost nevoit să renunțe la ceva anume ca să se pregătească mai bine pentru a participa la maraton. „A fost una dintre întrebările pe care le-am pus antrenorului meu, dacă va trebui să-mi schimb stilul de viață pentru a mă pregăti pentru un maraton, iar el a spus că nu.

Inițial, am continuat să joc tenis cu piciorul și fotbal, dar când antrenamentele pentru maraton au devenit mai puternice, a trebuit să mă concentrez doar pe alergare.

Singurul lucru pe care l-am schimbat a fost să mă trezesc foarte devreme, pe la 5:00. Alergam 3 ore, după care restul zilei puteam să-l petrec alături de familie.

În 2020 și 2021 m-am antrenat de două ori pe săptămână, pentru că știam că nu voi alerga un maraton, dar în ultimele nouă luni am lucrat cinci zile pe săptămână timp: trei dintre ele alergând și două la sală.

În plus, în ultimele două luni am mărit numărul de kilometri alergați. Cea mai lungă distanță parcursă a fost de 30 de kilometri”, a mai spus fostul fotbalist.

„Motivația și energia ta sunt mai mari în timpul cursei decât la antrenamente”, a spus Kaka

Kaka a spus și ce obiectiv are la Maratonul de la Berlin. „Sper să termin în 3 ore și 40 de minute, dar dacă simt că pot alerga mai repede o voi face.

Ceea ce am înțeles în timpul semimaratonului de la Rio (n.r. – la care a participat în iunie 2021) este că atunci când ești în cursă motivația și energia ta sunt mai mari decât la antrenament. În acea zi plănuisem să alerg în 1h46, dar am terminat în 1h39”, a mai spus brazilianul.

Kaka a precizat că se va decide după Maratonul de la Berlin dacă va mai alerga pe această distanță. „Din exterior îți poți face o idee despre ce înseamnă, dar nu înțelegi cu adevărat până nu te antrenezi și nu participi la cursă.

În plus, la maraton se întâmplă ceva unic: profesioniștii și amatorii concurează împreună în aceeași cursă, deși eu voi termina la o oră și jumătate după învingător.

Presiunea între a juca un meci de Liga Campionilor și a alerga la un maraton este diferită, deci nici senzațiile nu sunt aceleași. Când joci fotbal ca profesionist, sunt mulți oameni care se uită la tine și au așteptări enorme, în timp ce aici totul se întâmplă din cauza a ceea ce simt.

Dacă duminica asta termin cursa în 3h40 va fi bine, dar dacă alerg mai repede sau mai încet va fi la fel”, a recunoscut brazilianul.

Cea mai frumoasă amintire a lui Kaka la Real Madrid a fost ziua în care a plecat de la echipă

Întrebat ce fost coleg ar vrea să aibă alături în timpul unui maraton, Kaka a răspuns imediat: „Fotbalul mi-a dat mulți prieteni, dar aș alerga cu Roberto Carlos”.

Sud-americanul a spus și care este cea mai frumoasă amintire a lui de la Real Madrid, dincolo de câștigarea vreunui trofeu. „Poate sună ciudat, dar aleg ziua în care s-a confirmat că plec.

Atunci, am vorbit cu președintele Florentino Perez și mi-a spus că mă vede ca pe un mare profesionist care a făcut tot posibilul pentru a obține rezultate grozave la Madrid, dar accidentările și cele minutele puține pe care mi le-a dat antrenorul nu mi-au permis.

A fost o mare satisfacție, pentru că am simțit că ușile clubului sunt deschise. De aceea nu voi vorbi niciodată de rău despre Madrid sau despre Jose Mourinho. De fapt, când l-am întâlnit pe Florentino în finala Ligii Campionilor de la Paris anul acesta, ne-am îmbrățișat”, a încheiat Kaka.