Un fost internațional a găsit soluția pentru salvarea lui Dinamo: „De ce nu face DDB această înțelegere?”

Dinamo pare că nu a reușit să treacă peste problemele din ultimul an, iar suporterii-acționari ai „câinilor” se tem din ce în ce mai mult pentru viitorul clubului!

„Alb-roșii” au izbutit grație ultimelor rezultate înregistrate în play-out să se salveze de la retrogradarea în Liga a 2-a, însă se pare că vor avea aceleași probleme și în noul sezon competițional. Cu datorii care apar peste noapte și cu interdicție la transferuri, Dinamo nu știe ce îi rezervă viitorul, astfel că preluarea clubului de către un investitor potent financiar reprezintă principala dorință a suporterilor.

Fostul internațional român, Răzvan Raț, a vorbit despre situația din Ștefan cel Mare și a dezvăluit singura modalitate a „alb-roșilor” de a scăpa de Pablo Cortacero și oamenii săi. Fostul apărător consideră că doar în momentul în care Dinamo va retrograda și atât numele, cât și palmaresul vor reveni în dreptul lui Nicolae Badea, abia atunci spaniolii își vor lua mâna de pe club.

”Cred că am obosit cu toții. Dinamo e într-o situație în care a căzut fără vină. Jucătorii nu au nicio vină, Uhrin nu are nicio vină, dar totuși s-au făcut greșeli majore. Revenind la acest spaniol, mi se pare absolut incredibil cum ajunge cineva pur și simplu să fie la conducere sau să fie acționar majoritar într-un club de nicăieri, fără să treacă anumite bariere de securitate, fără a ști despre ce e vorba, cine este și, încă o dată, fără bani. La momentul ăsta, Cortacero are de luat bani. Mi se pare absolut incredibil.

În cazul în care retrogradează echipa, paharul pe care l-ai cumpărat nu mai e același, pentru că nu se va mai numi Dinamo. Din momentul respectiv, ai cumpărat ceva și are altă valoare și el va rămâne proprietar în continuare. Are contract, e scris în actul constitutiv că din momentul în care nu mai joacă în Liga 1, numele Dinamo revine la Nicolae Badea. Se întoarce numele, palmaresul, totul se întoarce la firma lui Badea. Păi, și atunci, băieții de la DDB de ce nu fac o înțelegere cu domnul Badea? O retrogradează, dar măcar există un proiect de la zero. Mi s-au aprins becurile.”, a spus Răzvan Raț, potrivit Pro Sport.