Un fotbalist de la FCSB a făcut furori în România: „De la Balaci este singurul român de mare valoare!”

Patronul “roș-albaștrilor”, Gigi Becali, este sfătuit să nu renunțe foarte ușor la unul dintre cei mai promițători fotbaliști români ai momentului!

FCSB a decis să se bazeze în mare parte pe fotbaliști români, mulți dintre ei fiind un produs al propriei pepiniere și cu care patronul echipei speră să dea lovitura pe piața transferurilor, după modelul lui Dennis Man. Astfel, jucători precum Florinel Coman, Olimpiu Moruțan sau Octavian Popescu sunt considerați adevărate „bijuterii” de către afaceristul din Pipera, care vrea să bată orice record în România prin vânzarea acestora.

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre Octavian Popescu, unul dintre favoriții lui Gigi Becali. „Oracolul din Bălcești” consideră că puștiul de doar 18 ani al „roș-albaștrilor” are un talent asemănător cu cel al marelui Ilie Balaci și îl sfătuiește pe patronul FCSB-ului să nu renunțe așa ușor la fotbalistul care a atras atenția inclusiv celor de la Juventus Torino.

„Nu l-aș da nici cu 20 de milioane, dacă aș fi în locul lui Gigi Becali. Este, de la Balaci, singurul fotbalist român de mare valoare. Eu cunosc bine fotbalul românesc, ascultați ce va zic.

Pe onoarea mea, unde este mai mare grămadă, acolo intră cu mingea. Intră în contre, știți ce nu are, detentă, nu prea dă cu capul. Are viteză, dar nu are forță. De ce nu are forță, pentru că toți copiii și juniorii din această țară, din cauza unor tâmpiți, nu fac decât după 18 ani forță.

Englezii bagă de la 18 ani forță în copii. Ce înseamnă forță, nu faci forță cu greutăți, ai biciclete, ai Dumnezeule, câte aparate noi, nu mai sunt antrenori de copii și juniori în România, sunt plătiți prost!„, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Pro X.