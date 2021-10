Un fotbalist important de la FCSB a ratat transferul carierei din cauza lui Becali: „Cei de acolo îl luau, sută la sută!”

Patronul roș-albaștrilor s-a specializat în mutări spectaculoase pe piața transferurilor, astfel că plecările lui Dennis Man și Olimpiu Moruțan i-au umplut buzunarele afaceristului!

Gigi Becali speră să continue tunurile financiare cu jucători precum Florinel Coman, Octavian Popescu sau Ianis Stoica, ultimul menționat fiind în mare formă în momentul de față. Situația este cu totul diferită în cazul lui „Mbappe de România”, care a fost mai mult accidentat în ultima perioadă și a ieșit de pe radarul echipelor din străinătate.

Cu toate acestea, Coman a fost foarte aproape să își vadă visul împlinit, asta după ce o echipă din MLS a pus pe masă nu mai puțin de 7 milioane de euro în schimbul său. Dezvăluirea a fost făcută de Liță Dumitru, care a intermediat discuțiile dintre cele două grupări.

”Eu am discutat cu prietenul meu, care mi-a făcut cunoștință cu un impresar. Eu am vorbit cu Giovanni, am vorbit cu toată lumea. Dacă Gigi voia 7.000.000 de euro, acum, Coman era în America. Cei de acolo îl luau, sută la sută. Nu era de la New York, era din altă parte oferta. Discuția a fost după ce s-a transferat Mitriță în America.

Cred că și Tănase putea să ajungă în America, dar nu eu am vorbit pentru el. Am vorbit pentru Cicâldău, înainte de Galata, cu mult. Am vorbit pentru Mihăilă. Am vorbit cu domnul Rotaru și i-am cerut să spună cât vrea pentru cei doi, dar totul a căzut”, a dezvăluit Liță Dumitru, potrivit Antena Sport.