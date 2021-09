Un jucător polonez din Liga 1, surprins de ceea ce a găsit în România: „Nu am întâlnit niciodată așa ceva”

Adrian Cierpka (26 de ani) evoluează pe postul de mijlocaş la CS Mioveni. Polonezul a fost transferat de nou-promovată în urmă cu aproximativ două săptămâni și s-a arătat uimit de ceea ce a găsit în fotbalul românesc.

Până la venirea în România, Adrian Cierpka a jucat doar în țara natală la echipele Miedz Legnica, Wisla Pulawy, Warta Poznan şi Gornik Leczna.

”În fiecare zi avem vizionări, analiza adversarului… Există o mulţime de tactici. Acest lucru m-a surprins, pentru că nu am întâlnit niciodată o astfel de abordare în Polonia.

Cu toate acestea, antrenorul (n.r. Alexandru Pelici) m-a susţinut încă de la început. La început am avut o conversaţie lungă în engleză şi mi-a spus direct ce aşteaptă de la mine pe teren.

Am aflat că se joacă în mai multe sisteme în timpul unui meci, ceea ce este diferit faţă de Polonia. Cu siguranţă mă pot dezolvat aici”, a declarat Adrian Cierpka, într-un interviu pentru TVP.pl.

Polonezul Cierpka s-a arătat surprint şi de români.

”Pot vorbi la superlativ despre ceea ce am găsit aici (n.r. în România). Sunt aici de două săptămâni şi sunt mulţumit de abordarea şi de ajutorul lor.

Românii sunt pozitivi în ceea ce priveşte viaţa, zâmbesc, dar în acelaţi timp sunt şi foarte expresivi şi reacţionează spontan la toate”, a mai spus Cierpka.

Adrian Blazej Cierpka este născut pe 6 ianuarie 1995 la Ostrów Wielkopolski și a fost crescut și format la juniorii Lech Poznan. A urcat apoi la echipa a doua a clubului, după care a făcut pasul la Miedz Legnica (eșalonul secund – Liga 1), apoi la Wisla Pulawy (eșalonul secund – Liga 1), a revenit la Miedz Legnica (eșalonul secund – Liga 1), după care a ajuns în prima ligă – Extraklasa, la Warta Poznan și anul trecut la Gornik Leczna. Cierpka a avut apariții și în Naționala Under 20 a Poloniei. În total în prima ligă poloneză are 29 de partide și 3 goluri, plus alte trei apariții în Cupa Poloniei.