Liga 1 va începe în curând, iar echipele românești pun la cale ultimele detalii pentru a debuta cu dreptul în nou sezon, la capătul căruia speră să-și îndeplinească obiectivele.

La fel se întâmplă și la FCSB, una dintre echipele care țintesc câștigarea campionatului. În cadrul unei conferințe de presă, Mihai Stoica a vorbit despre greșelile sale din trecut, pe care nu vrea să le mai repete și acum. De asemenea, a punctat faptul că va continua să aibă apariții în spațiul media, dar cu o schimbare de atitudine.

„Sunt atent la orice detaliu. Am avut niște probleme și de aceea nu aveam inimă pentru a participa într-un război mediatic despre care înainte credeam că îmi priește. Îmi plăcea să mă lupt și să fiu vocal.

Probabil că acum voi reveni în peisajul media, dar nu cu efervescența de dinainte și nici măcar cu efervescența cu care am scris din când în când pe Facebook. Şi am glumit. Dacă cineva nu știe de glumă, asta e situația.

Eu am trecut nu doar peste ironii, ci și peste chestii neadevărate care s-au spus. Mi-aş dori să pot să glumesc şi să nu se supere nimeni. De jignit nu o să jignesc niciodată şi nici nu o să recurg la gesturi prostești cum am făcut-o de foarte multe ori în tinerețe”, a povestit oficialul FCSB-ului la conferința de presă.

Mihai Stoica a sesizat și apariția un nou conducător pe prima scenă din fotbalul românesc, Adrian Mititelu Jr., de care a rămas impresionat.

”Ce sesizez acum e apariția unui personaj extrem de interesant, Adrian Mititelu Jr. Am vorbit de câteva ori cu el. Am fost suporterul echipei FC Universitatea 1948. Mi-am dorit să promoveze. Am vorbit și pentru că mă interesa tatăl lui. Replicile venite de la Adrian jr, mă fac să… Are potențial!”, a declarat Mihai Stoica.