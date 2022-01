Un patron din Liga 1, surprins de următorul transfer al echipei sale: „Când am auzit, mi-au sărit toate siguranțele!”

Bogdan Racovițan este una dintre suprizele acestui sezon al Ligii 1, fundașul impunându-se în primul 11 al lui Marius Croitoru la FC Botoșani.

Internaționalul de tineret a intrat deja în vizorul celor de la Rakow, care tocmai ce și-au asigurat serviciile dinamovistului Deian Sorescu. Iar șansele ca fotbalistul format în Franța să ajungă la locul 3 din Polonia sunt mari conform patronului moldovenilor. FC Botoșani cere 550.000 de euro în schimbul jucătorului de 21 de ani.

„Transferul lui Racovițan e 80% făcut. Copilul mi-a spus alaltăieri că e de acord să plece. Mai sunt câteva detalii de pus la punct. Am o ofertă destul de bună din Polonia și pentru Malcom Edjouma”, a fost declarația finanțatorului Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

Chiar dacă îl pierde pe Racovițan, Marius Croitoru va fi acoperit. Valeriu Iftime a dezvăluit că echipa sa a găsit deja un înlocuitor care l-a impresionat pe omul cu banii din Moldova.

„E greu să pui un junior în locul lui Racovițan și să joace ca el. Marius spune tot timpul că găsim soluții. Cel pe care l-am găsit are școală. Am vorbit cu el și cu părinții săi, e un copil înscris la două facultăți. Când am auzit, mi-au sărit toate siguranțele. L-am sunat într-o seară, mi-a spus că învață pentru un proiect. «Am greșit? Ești fotbalist, sau inginer?» Gata, e al meu! Vine la mine, iar la anul zboară! Lumea îl știe, dar puțin. E copil bun, are 21 de ani”, a fost misterios patronul moldovenilor.

În acest moment FC Botoșani îi are pe postul lui Racovițan pe Alin Șeroni, Dawa și Adrian Moescu. Moldovenii au doar a opta apărare a campionatului cu 19 goluri primite în primele 21 de etape ale stagiunii. Asta în ciuda faptului că în ierarhia la zi ocupă a patra poziție a clasamentului.