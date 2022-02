Una dintre explicațiile pentru care puțini jucători români au reușit în Rusia: „Acolo se joacă fizic și bătăios”

Eric Bicfalvi este de 6 ani în Rusia și s-a obișnuit cu stilul de joc și cu cerințele unui campionat care are an de an reprezentantă în Liga Campionilor.

La 34 de ani, mijlocașul este unul dintre cei mai iubiți jucători de la Ural Ekaterinburg. Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo oferă un argument pentru faptul că românilor le-a fost mai mereu greu să se adapteze la fotbalul rusesc.

„Pe bună dreptate, e fizic! Așa joacă mai toate echipele din jumătatea de jos a clasamentului. Fizic și bătăios! La nivel de statistici și parametri, toți ochii se uită cel mai des la dueluri, la procentajul de câștig al duelurilor! Dincolo de asta, ai nevoie de o capacitate de efort uriașă ca să reușești.

Eu joc vârf sau număr 10. Ei bine, din poziția asta, în 8 din 10 meciuri alerg între 12 și 13 kilometri. Iar în celelalte două, peste 11,5 km! Ceea ce este foarte mult pentru postul meu, dar aici așa se cere. În plus, ca să reușești, trebuie să înveți cât de cât limba rusă. Sincer, cred că Gabi Iancu era prea tehnic pentru Rusia”, a fost părerea lui Bicfalvi, pentru Play Sport.

Eric este pregătit pentru partea a doua a sezonului. Ural este pe locul 11, la doar trei puncte de pozițiile direct retrogradabile.

„În aceste zile ne pregătim pentru reluarea campionatului, suntem în cantonament. Trecem printr-o perioadă de schimbări masive la nivel de lot, au plecat 10 jucători și au venit alții. Mulți jucători tineri, dornici de afirmare, dar fără experiență.

Evident, e nevoie de timp pentru a închega un grup bun, pentru a crea automatismele în joc. Noi ne dorim să ne clasăm cât mai sus la final, dar e greu, acum suferim. Spre exemplu, clubul l-a vândut acum pe Arsen Adamov, 22 de ani, la Zenit cu 5 milioane de euro. E un lucru bun, pe de-o parte, dar e dificil să emitem pretenții mai mari în clasament”, a povestit omul cu 9 selecții pentru naționala României.