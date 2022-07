Universitatea Craiova a decis unde va juca acasă în grupele Conference League: „Ar fi foarte ciudat de acceptat”

Oficialii Universității Craiova au anunțat unde va juca echipa alb-albastră meciurile de pe teren propriu din grupele Conference League.

Universitatea Craiova întâlnește Zorya Lugansk în Turul 3 preliminar

Formația antrenată de Laszlo Balint va juca în Turul 3 preliminar al Conference League cu echipa ucraineană Zorya Lugansk. Dacă trece de această, urmează partidele din play-off și, în fine, meciurile din grupele competiției.

Stadionul „Ion Oblemenco” va fi închis de la începutul lunii august și până la finalul lui septembrie. Într-o primă fază, arena va găzdui un festival muzical, dapă care va avea loc înlocuirea gazonului.

Din acest motiv, eventualele meciuri de pe teren propriu din grupele Conference League vor fi jucate pe Arena Națională.

„UEFA a cerut de la început stadionul pentru etapele eliminatorii și grupe. Nu puteam să alegem pentru grupe stadionul ‘Ion Oblemenco’ pentru că e în reparații, nu știm dacă termină la timp, n-avem cum.

Ar fi foarte ciudat! Dacă am reuși performanța asta, să ajungem în grupe, și am juca la București, ar fi ciudat de acceptat. În grupe am juca numai la București, nu mai ai voie să schimbi stadionul”, a declarat președintele Universității, Sorin Cârțu, la Digi Sport Matinal.

Universitatea Craiova l-a vândut pe Gustavo Vagenin înaintea meciului cu Rapid

Formația din Bănie primește azi replica Rapidului, de la ora 20:15, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în Etapa a 3-a din Superligă. Antrenorul Laszlo Balint nu se va baza pe serviciile mijlocușului brazilian Gustavo Vagenin, plecat la echipa iraniană Tractor FC.

„Mulțumesc, CRAIOVA! De când am ajuns în 2016 am trăit împreună multe momente remarcabile! 124 de jocuri oficiale și am înscris 34 de goluri.

Pentru mine cel mai important gol pe care l-am înscris a fost în finala Cupei României din 2018, după 28 de ani fără titluri, am reușit să spargem acest post cu multă dăruire și sprijin din partea tuturor suporterilor.

Am Craiova în inimă pentru totdeauna. Mulțumesc pentru tot!”, a transmis Gustavo, pe pagina de Facebook.