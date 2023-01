Valentin Gheorghe a vorbit despre diferențele dintre fotbalul turc și cel românesc: ”La noi nu găsim asta!”

Valentin Gheorghe a plecat de la FCSB toamna trecută și a ajuns la Umraniyespor.

Mijlocașul de bandă a vorbit despre diferențele dintre fotbalul turc și cel românesc.

”Impactul a fost puțin cam mare, având în vedere stadioanele de aici, atmosfera de aici, suporterii sunt fanatici. În România nu găsim acest lucru la toate echipele.

E clar că e un campionat mai puternic, pentru că se investește mult, dar și fotbalul din România e bun”, a spus Valentin Gheorghe, în cadrul unui interviu realizat la Istanbul de jurnalistul Digi Sport Marian Codirlă.

”Au fost și momente când mi-a părut rău, pentru că am petrecut o perioadă frumoasă la FCSB, am avut multe meciuri în care nu am pierdut, am fost în coasta CFR-ului, dar a fost mai bine pentru mine să vin aici”, a transmis Vali Gheorghe.