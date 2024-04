Verdictul lui Victor Becali cu privire la Radu Drăgușin: ”Oamenii știu ce fac atunci când aruncă cu milioanele”

Tottehham Hotspur a plătit 25 de milioane de euro în schimbul lui Radu Drăgușin, plus cinci milioane în bonusuri, precum și cedarea jucătorului Djed Spence la echipa din primul eșalon italian, Genoa.

Victor Becali a vorbit despre transferul internaționalului român și a spus că fundașul central are nevoie de mai mult timp pentru acomodare la gruparea londoneză.

”Îi trebuie timp lui Drăgușin. Nu, gata, a jucat Drăgușin, a înscris un jucător de lângă el… Nu! Și nu am niciun motiv să-l laud eu pe Drăgușin. E un băiat tânăr, are o concurență foarte, foarte mare. Joacă, are concurență cu poate doi dintre cei mai buni fundași centrali din Europa, nu e ușor.

Oamenii când aruncă cu milioanele așa, eu cred că știu ei ce fac. Dacă au milioanele înseamnă că știu și ce fac cu ele”, a spus Victor Becali într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.