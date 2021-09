Veste cumplită în fotbal! A murit un fost campion mondial

Este vorba de Jimmy Greaves, campion mondial cu Anglia, în 1966, găsit mort la primele ore ale dimineții de duminică, în propria locuință. Anunțul a fost făcut de fostul său club, Tottenham Hotspur.

”Suntem extrem de întristați să aflăm de trecerea marelui Jimmy Greaves. Transmitem cele mai profunde simpatii familiei și prietenilor lui Jimmy în acest moment trist. Odihnește-te în pace, Jimmy”, se arată într-o postare publicată de clubul londonez, pe rețelele de socializare.

Spurs, club la care a făcut istorie și al cărui golgheter all-time este și în prezent, a avut și un mesaj emoționant după decesul acestuia.

”A fost un marcator natural, mereu la locul potrivit la momentul potrivit.Deținea un control imaculat al mingii, un echilibru excelent și foarte mult calm în fața porții. Rar se întâmpla să rateze o ocazie. Nu va mai fi vreunul ca el”, a scris clubul Tottenham, într-un comunicat.

Jimmy Greaves a jucat, printre altele, la Tottenham, Chelsea, AC Milan sau West Ham. Are 44 de goluri pentru naționala Angliei, fiind al patrulea marcator al acestei reprezentative, sub Rooney, Sir Bobby Charlton și Gary Lineker.

