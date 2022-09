Vestea care l-a zdruncinat pe selecționerul Edward Iordănescu: „Parcă mi-a dat un ciocan în cap”

Revenirea la națională a lui Nicolae Stanciu i-a readus zâmbetul pe buze selecționerului Edward Iordănescu, după șocul din februarie, când atacantul s-a transferat în China.

Edward Iordănescu îi cere lui Nicolae Stanciu să fie un pilon al naționalei României

Mijlocașul Nicolae Stanciu s-a transferat la echipa chineză Wuhan Three Towns la jumătatea lunii februarie. A debutat în iunie, perioadă în care naționala României juca primele meciuri în Liga Națiunilor, așa că încă nu a jucat pentru prima reprezentativă sub comanda lui Edward Iordănescu.

Stanciu a fost convocat pentru meciurile cu Finlanda (23 septembrie) și Bosnia-Herțegovina (26 septembrie), ultimele alke tricolorilor în actuala ediție a competiției.

„E un jucător fără doar și poate mai vechi, cu experiență, cu state deja la echipa națională. Pentru mine trebuie să reprezinte piloni, sunt de neclintit.

Criteriile de selecție rămân aceleași: valoare, formă de moment și, unul la care țin foarte mult și îl pun pe aceeași poziție, mentalitate.

Jucătorii vechi trebuie să transmită lucrurile astea, el face parte deja din nucleul important de mult timp. Este o certitudine pentru echipa națională, este un jucător valoros, ne-a lipsit foarte mult și mi-am dorit foarte mult să vină”, a declarat Iordănescu pentru as.ro.

Edward Iordănescu s-a săturat de câțe ghinioane a avut de a începutul mandatului

Selecționerul Edward Iordănescu speră ca, în continuare, să aibă parte și de momente bune, nu doar de ghinioane. „Parcă de când am venit am adus cu mine și foarte multă neșansă. Sper să terminăm odată cu această neșansă.

Este ca atunci când am semnat. La o zi sau două, s-a accidentat Ianis și l-am pierdut pe termen foarte lung, ne-a lipsit și ne lipsește.

Apoi, la o zi sau două distanță am primit telefon de la Nicu (n.r. – Stanciu), care m-a anunțat că semnează în China și parcă mi-a dat un ciocan în cap.

Am avut acțiunea din februarie și am avut două treimi din lot bolnavi și nu s-au antrenat, n-au făcut parte din procesul de pregătire, i-am luat din camere și i-am băgat in teren. A trebuit să ne adaptăm la situație”, a mai spus selecționerul.