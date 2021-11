Victor Pițurcă dă cărțile pe față! Motivele despărțirii de CSU Craiova

Victor Pițurcă a fost ultima dată pe banca celor de la CSU Craiova, între septembrie 2019 și ianuarie 2020.

După 16 meciuri, la începutul anului trecut, cele două părți au decis că e timpul să înceteze colaborarea. Acum, tehnicianul de 65 de ani a explicat care au fost motivele care au dus la despărțirea acestuia de formația din Bănie.

”Divorțul la Craiova nu intervenea dacă nu voiam eu pentru că mai aveam contract trei ani de zile. Nu s-a băgat peste mine. Nu putea să se bage niciodată Rotaru peste mine. Rotaru este tipul care dacă face ceva face prin spate. Nicidecum la vedere. Eu am decis să plec și am decis în ultimul moment pentru că nu aveam șanse să obțin ceea ce mi-am dorit în momentul în care am venit la Craiova. Ăsta a fost singurul motiv!

Eu am venit la Craiova nu doar să câștig campionatul. Chiar dacă aveam un salariu mic, aveam niște clauze dacă aș fi câștigat campionatul, dacă ajungeam în cupele europene, atunci luam bani foarte mulți. Or, n-aveam nicio șansă!