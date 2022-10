Victor Pițurcă, despre prima experiență ca antrenor la Steaua: „Știu de ce am fost demis, dar nu mai dezgrop morţii”

Fostul atacant Victor Pițurcă a debutat ca antrenor în 1991, la Steaua, la un an după ce s-a retras din cariera de fotbalist.

„Știu de ce am fost demis, dar nu vreau să mai dezgrop morţii”, afirmă Victor Pițurcă

Președintele de atunci al grupării era Ion Alexandrescu, căruia i se spunea „Sfinxul”, pentru felul sobru de a fi, care impunea respect tuturor.

Alexandrescu l-a numit antrenor principal la Steaua pe Victor Pițurcă, alături de Tudorel Stoica, cei fiind supervizați de directorul tehnic Emeric Ienei. Fostul atacant a rămas singur în a doua jumătate a sezonului, a câştigat Cupa României, dar la final a fost demis.

Nici măcar după 3 decenii Pițurcă nu vrea să spună de ce a fost debarcat, dar dezvăluie că unul dintre motive este că le permitea jucătorilor să bea apă în timpul antrenamentului.

„Eu când am început activitatea de antrenor la Steaua îl aveam în spate pe cel mai mare conducător, Ion Alexandrescu. Eram cu Emeric Ienei, director tehnic, şi eu cu Tudorel Stoica antrenori principali.

După turul de campionat am rămas eu singur, nu au mai fost nici nea Emi, nici Tudorel nu a mai rămas. Am reuşit să câştig Cupa României cu Steaua şi am fost demis. Am fost demis de nea Ion… Eu ştiu de ce am fost demis, dar nu vreau să mai dezgrop morţii.

Unul dintre motive era că de ce le dau apă jucătorilor între exerciţii la jucători. Atunci era o vorbă: ‘Ce faci, bei apă? Te arde?’. Adică, ai băut aseară şi acum te arde stomacul?’”, a povestit Piţurcă în podcastul „Tare de tot”.

„Au fost multe lucruri cu care nu am fost de acord şi am fost demis”, spune Victor Pițurcă

Victor Pițurcă susține că a adus la Steaua multe metode de antrenament pe care le avea la lens, ultima echipă la care a jucat.

„Nu exista apă plată atunci, eu toată activitatea am băut apă minerală. Trimiteam oameni la Forban şi ne aduceau de acolo apă. Asta a fost o mare problemă cu nea Ion. Că ce se întâmplă, ce e asta? Eu încercam să-i explic, cum îmi explicaseră şi mie francezii.

Am fost cu Tudorel la aceeaşi echipă, la Lens. Francezii umblau cu sticla la ei. ‘De ce?’. Și ni se răspunea: ‘E cea mai bună, elimină rezidurile’. De fapt, altele erau motivele”

Am reuşit cu un preşedinte dificil. Nu spun că încerca să-mi impună ceva, dar au fost multe lucruri cu care nu am fost de acord şi am fost demis. Dacă eram maleabil, rămâneam la Steaua antrenor”, a povestit Piţurcă în podcastul „Tare de tot”.

Ion Alexandrescu, decedat în 2000, la 72 de ani, a fost considerat de foarte mulţi cel mai mare preşedinte de club din România.