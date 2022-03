Victoria Azarenka, prima reacție după gestul nesportiv: ,,Nu trebuia să intru pe teren astăzi”

Victoria Azarenka a fost în centrul atenției și la turneul WTA 1000 de la Miami. Bielorusa a făcut un gest care nu s-a mai întâmplat și este de neexplicat. În meciul cu Linda Fruhvirtova, bielorusa a plecat subit de pe teren, părăsind astfel competiția.

Vika era condusă cu 6-2, 3-0 de sportiva de 16 ani și, fără să îi adreseze acesteia niciun cuvânt, a abandonat. La o zi distanță, fostul lider mondial a revenit cu explicații.

Statement from Victoria Azarenka:

I shouldn’t have gone on the court today. The last few weeks have been extremely stressful in my personal life. Last match took so much out of me, but I wanted to play in front of a great audience as they helped me pull through my first match… pic.twitter.com/lufnyYyyZg

