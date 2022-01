Victoria cu Rapid, o rază de soare pentru CS U Craiova: ,,Uitasem să ne bucurăm”

CS U Craiova a spart gheaţa în Liga 1 şi a reuşit să câştige meciul cu Rapid, scor 1-o, de pe teren propriu, după ce nu mai cunoscuse gustul succesului de 7 partide.

Paul Papp, fundaşul central al oltenilor, a vorbit după victoria din Bănie. Acesta spune că el şi colegii săi au şi uitat cum e să se bucure, dar speră ca după victoria cu Rapid să vină şi altele.

,,A fost o victorie importantă şi meritată, am fost echipa mai bună, mai pragmatică, este un lucru pozitiv că nu am primit gol şi sperăm să continuăm la fel, şi vreau să îmi felicit colegii, pentru că am făcut un meci excelent. E prima victorie după 7 etape, uitasem să ne bucurăm, dar am sperat mereu să iasă soarele şi pe strada noastră. Este un succes care ne dă încredere pentru viitor, mai ales că Rapid este o echipă bună, care se bate la play-off.”, a declarat Paul Papp, după meciul cu Rapid.

CS U Craiova, victorie în derby-ul cu Rapid. Oltenii i-au dominat pe giuleșteni

CS U Craiova a câștigat derby-ul cu Rapid, scor 1-0, sâmbătă seara, în cadrul etapei a 22-a a Ligii I.

Meciul s-a disputat pe arena „Ion Oblemenco”, din Craiova. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 5, când Elvir Koljic a fructificat o pasă a lui Andrei Ivan.

După doar cinci minute, bosniacul a fost aproape de dublă, când mingea trimisă cu capul s-a dus puțin pe lângă poartă. Relica repidiștilor a avut loc în minutul 20. Albert Stahl a trimis cu capul, dar Mirko Pigliacelli a reținut fără probleme. Oltenii începură tare și repriza secundă, iar în minutul 56 Andrei Ivan a șutat de la distanță, dar balonul a fost deviat și a s-a dus în afara terenului.

Gazdele și-au creat o nouă ocazie în minutul 66. Cîmpanu a scăpat singur cu portarul, dar Moldovan a intervenit. În urma acestei victorii, CS U Craiova a urcat pe locul 4, cu 35 de puncte, iar Rapid e pe 7, cu 32 de puncte.