Victoria din turul secund de la US Open i-a dat aripi Simonei Halep: „Mă simt mai bine, sunt mult mai încrezătoare”

Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) a declarat, după victoria obţinută în meciul cu Kristina Kucova (31 de ani, 111 WTA) din turul al doilea al US Open, că a avut noroc deoarece partida ei a fost mutată de pe terenul 17 pe arena Arthur Ashe, acoperită, în condiţiile în care întâlnirile de la Flushing Meadows au fost perturbate de ploaie.

„Este extraordinar să revin aici, anul trecut nu am participat, iar anul acesta am avut multe accidentări, astfel că sunt fericită că pot juca şi câştiga câteva meciuri. Este frumos să joc în faţa voastră, vă mulţumesc că aţi venit, a fost o plăcere! Întotdeaunea este extraordinar să joci la US Open, este o atmosferă deosebită.

🇷🇴 @Simona_Halep has lifted 11 hard-court titles in her career. Will No. 1️⃣2️⃣ come this year in New York? pic.twitter.com/UyU745AxlF — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2021

Mă simt mai bine, sunt mult mai încrezătoare. Înaintea turneului am fost un pic îngrijorată de accidentări, nu prea am jucat în ultimele şase luni şi este întotdeauna dificil să stăpâneşti presiunea la un gran slam, dar cred că m-am descurcat bine în aceste două meciuri. Primul a fost foarte greu. Şi al doilea a fost greu, este întotdeauna dificil să joci pe terenul central, e întotdeauna o provocare să joc aici.

Am fost un pic norocoasă astăzi, am avut şansa să joc aici, cu acoperişul închis. Am aflat după încălzirea de dimineaţă că voi juca pe terenul central. Am fost fericită şi m-am bucurat de aceste momente„, a declarat Halep, după calificarea în turul trei.

Simona Halep s-a calificat în turul al treilea a turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Românca a învins-o, miercuri, în turul secund pe sportiva Kristina Kucova scor 6-3, 6-1. Meciul a durat o oră și 10 minute.

În următoarea fază a competiției, Simona Halep o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Elena Rybakina și Caroline Garcia. Până în prezent, cea mai bună evoluție a Simonei la US Open a fost în 2015. Atunci a reușit să se califice în semifinalele competiției.