VIDEO | A prins gustul golului! George Pușcaș a marcat și în campionat, într-un meci nebun

După ce a marcat în FA Cup, George Pușcaș a făcut-o și în Championship. A înscris al doilea gol al echipei sale în meciul cu Huddersfield.

Trimis titular, vârful de 25 de ani a punctat la colțul lung după un contraatac ca la carte al celor de la Reading și a adus egalarea la 2-2 în partida cu una dintre candidatele la promovarea în Premier League. La pauză, scorul înregistrat era 3-3.

#readingfc 2-2 #htafc puscas 23”

Goal coming down the same side as the opening goal of the game pic.twitter.com/mgfpKD2Ftm

— Terrier24 (@VitalHtafc) January 22, 2022