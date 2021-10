VIDEO | Andrei Ivan a dezvăluit că e fan Bon Jovi! Interviu inedit cu atacantul legitimat la CSU Craiova

Andrei Ivan (24 de ani), atacantul echipei CSU Craiova, convocat la prima reprezentativă a României, a oferit un interviu inedit.

Ce fundaș din Liga 1 te-a faultat de cele mai multe ori până acum încât l-ai visat și noaptea?

Niciunul.

Piept de pui sau ceafă de porc?

Piept de pui.

Ce lucru te-a enervat la olteni când ai ajuns la Craiova și pe care acum îl ai sau îl faci și tu?

Vorbitul.

Dacă viața la Krasnodar ar fi un fruct, acesta ar fi?

Ananas.

Cel mai mare defect și cea mai mare calitate a lui Mihai Rotaru?

N-are niciun defect (n.r – râde). Foarte multe calități.

Dacă nu erai fotbalist și ai fi putut să alegi doar între scafandru și pompier?

Pompier.

Dar între frizer și controlor de tren?

Frizer.

Ai lucrat la națională cu patru selecționeri – Iordănescu, Daum, Contra și Rădoi. Dacă ai primi invitație de la toți, în același timp, pentru o vacanță în doi, pe care ai accepta-o?

Pe a domnului Mirel Rădoi.

Ultima dată când ți-au dat lacrimile datorită fotbalului?

Când am câștigat Cupa României.

Cea mai mare sumă cheltuită într-o singură zi în Counter Strike?

300 de euro.

Cea mai nedreaptă decizie a unui arbitru la adresa ta?

Nu sunt agresiv în teren, așa că totul a fost bine.

Ce materie te-a enervat sau te-a plictisit cel mai mult la școală?

Matematica.

Dacă ar fi să alegi la vară: salariu de 10 ori mai mare în țările arabe sau liga a doua din Franța?

Țările arabe.

Cel mai frumos cadou primit până acum?

Un tricou. (n.r – de care?) Gucci.

Cine își va încheia mai frumos cariera? Messi la PSG sau Cristiano la Manchester?

Cristiano Ronaldo.

Cântă-ne refrenul ultimei melodii ascultate.

All I need your love tonight.

Dacă marchezi cu Germania și Armenia, te vei bucura dându-te peste cap?

Bineînțeles.

Ce cântăreț e Andrei Ivan pe teren?

Bon Jovi.

Naționala României va juca, în deplasare, cu Germania (8 octombrie) și Armenia (11 octombrie), în preliminariile CM 2022.