VIDEO | Andrei Ivan, declarație inedită: „După meci am dormit cu mingea în braţe”

Fotbalistul echipei CSU Craiova, Andrei Ivan, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a dormit cu mingea în braţe după meciul cu CS Mioveni.

Atacantul a marcat patru goluri în partida, câştigată cu scorul de 5-2.

“Am luat mingea cu mine. După meci am dormit cu mingea în braţe”, a spus Ivan. “Nu am sărbătorit deloc după cele patru goluri, m-am dus acasă, m-am recuperat”, a mai afirmat el.

Ivan se aşteaptă la un meci dificil în acest weekend, cu Farul Constanţa. “Întâlnim o echipă foarte bună, organizată, care vrea mereu posesia, a primit şi puţine goluri. Trebuie să mergem la Constanţa să luăm cele trei puncte şi să ne batem la titlu. Va fi dificil, dar sperăm să ieşim cu cele trei puncte de pe teren. O partidă foarte dificilă pentru noi. Noi avem cel mai bun atac din ţară momentan, am marcat foarte multe goluri şi sper să marcăm şi cu Farul”.

Fotbalistul a menţionat că Laurenţiu Reghecampf îl motivează foarte bine. “Sunt în formă bună, Mister mă motivează de la meci la meci. Îmi plac antrenorii care mă motivează, care îmi dau încredere, care vorbesc cu mine mereu şi cred că ăsta este cel mai mare atu”, a spus Ivan.

CSU Craiova va juca în deplasare cu FC Farul, duminică, de la ora 15.30, în etapa a 15-a a Ligii 1.