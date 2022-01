VIDEO | Andy Murray, învins în finala turneului ATP de la Sydney

Jucătorul britanic de tenis Andy Murray (locul 135 ATP) a fost învins, sâmbătă, în finala turneului ATP 250 de la Sydney, de rusul Aslan Karaţev (locul 20 ATP şi cap de serie numărul 1).

Karaţev a câștigat cu 6-3, 6-3, după o oră şi 32 de minute. Sportivul rus în vârstă de 28 de ani a obţinut al treilea titlu al carierei. De cealaltă parte, Murray, fost lider ATP a disputat şi a pierdut prima sa finală după mai mult de doi ani, jucătorul în vârstă de 34 de ani câştigând titlul la Anvers în octombrie 2019.

