VIDEO | Avem un nou rege în săriturile cu schiurile! S-a impus pentru a doua oară în Turneul celor 4 trambuline

Niponul a imitat succesul din 2019, însă a ratat posibilitatea realizării unui nou mare șlem în această competiție după ce în ultima etapă desfăurată la Bischofshofen a terminat doar la al cincilea. Sportivul de 25 de ani triumfase până joi la Obserstdorf, Garmisch-Partenkirchen și în prima rundă de la Bischofshofen. Cu performanță izbutită în urmă cu trei ani el a intrat în clubul exclusivist al celor care au triumfat în fiecare dntre cele 4 etape programate la cumpăna dintre ani.

Doar Sven Hannawald în 2002 și Kamil Stoch în 2018 au mai izbutit să câștige toate cele 4 concursuri din anul respectiv. Joi victoria de etapă i-a revenit austraiacului Daniel Huber care la general nu a prins însă top 5. În urma lui Kobayashi s-au clasat în ordine Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud, Karl Geiger, Markus Eisenbichler. Protagoniștii săriturilor cu schiurile sunt acum pregătiți pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, care vor debuta pe 4 februarie.

And the Golden Eagle goes to …

Congratulations on an amazing performance and the second 4-Hills overall title to Ryoyu Kobayashi!#skijumping #FISskijumping #4hills pic.twitter.com/qHKAXi8NAH

— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) January 6, 2022