VIDEO | „Când pierdem noi sunt alte lucruri”. Cum s-a apărat Mihai Iosif după eliminarea din Cupa României

Rapidul a fost scoasă din competiție în optimile de finală de către Poli Timișoara, echipă aflată în zona retrogradării în divizia secundă.

Mihai Iosif a oferit explicațiile eșecului neașteptat înaintea meciului cu FC U Craiova din etapa a 14-a a Ligii 1.

„Meciul de la Timișoara ne-a provocat tristețe mie, jucătorilor și conducerii. Strategia pentru acest meci a fost discutată cu patronul și președintele clubului. A fost o strategie în care poate nu am fost, așa cum zicea Nichita Stănescu, foarte inspirați, pentru că inspirația nu e un proces continuu. La noi, munca de zi cu zi e un proces continuu.

Am odihnit 2-3 jucători, iar Hlistei și Alex Ioniță s-au îmbolnăvit cu o zi înainte de plecare. Bălan a jucat accidentat cu Dinamo, iar Junior Morais avea dureri de spate. Am vrut să rulăm tot lotul pentru că suntem o echipă de Liga 1, care juca împotriva unei echipe de Liga 2. Dar am avut o bară, 17 cornere, mingea a trecut de multe ori prin fața porții…”, au fost argumentele tehnicianului giuleștenilor într-o conferință de presă.

Rapidiștii pot ajunge din nou pe loc pe play-off la finalul penultimei runde a turului.

„FCU Craiova are un joc colectiv bun. Mi se pare în creștere. Dar am încredere în jucătorii noștri. Sper să obținem toate cele trei puncte. Clubul face strategia pe termen mediu și lung. Pe termen scurt, doar eu alcătuiesc echipa. Nu știu de cine să-mi fie frică.

Obiectivul e clar, salvarea de la retrogradare. Nu are de ce să-mi fie frică. La Bayern credeți că e tensiune că a luat 0-5 în Cupa Germaniei? A, deci la Bayern e accident și la noi… La Manchester e accident? Juventus cu Verona e accident? Barcelona? Când pierdem noi sunt alte lucruri… ”, a încheiat Mihai Iosif.