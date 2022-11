VIDEO | Carline Garcia este noua Campioană a Campioanelor! A învins-o în două seturi pe Aryna Sabalenka

Jucătoarea franceză Caroline Garcia (6 WTA), a câștigat ediția din acest an a Turneului Campioanelor.

Sportiva, care pe 16 octombrie a împlinit 29 de ani, s-a impus cu 7-6 (4), 6-4 în cea de-a patra finală jucată în acest an, câștigându-le pe toate.

Flying high ✈️@CaroGarcia completes her dream week with a 7-6(4), 6-4 victory over Sabalenka.#WTAFinals pic.twitter.com/pMTRtG6b8G

— wta (@WTA) November 8, 2022