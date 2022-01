VIDEO | Cel mai bogat club din lume, rușine istorică în FA Cup! Miliardarii s-au făcut de râs cu o echipă din liga a 3-a

Deși juca pe teren propriu, impunătorul ”St. James Park”, gruparea din Premier League a pierdut cu 0-1 în fața locului 16 din League One.

Eddie Howe a decis să abordeze jocul cu micuța Cambridge cu echipa de bază. Însă, cum fotbalul este imprevizibil, în minutul 57, Joe Ironside, atacantul oaspeților a marcat unicul gol al meciului, cel care a consemnat ieșirea prematură a ”Coțofenelor” din Cupa Angliei.

Newcastle a fost cumpărat de grupul de investiții din Arabia Saudită, condus de Mohammed Bin Salman, și a realizat de curând primul transfer al noii ere. Kieran Trippier a fost achiziționat de la Atletico Madrid, în schimbul a 15 milioane de euro. A fost titular în meciul rușinos din FA Cup, dar nu și-a putut ajuta mai mult echipa.

