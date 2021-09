VIDEO | Cristiano Ronaldo a pus la pământ un stewart! Portughezul s-a revanşat superb

Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui incident rar la Berna. A pus la pământ o femeie aflată în spatele porţii la încălzire. Mingea a lovit-o direct în cap, iar Ronaldo a mers să se asigure că ofiţerul de securitate este în afara oricărui pericol. Femeia nu va uita niciodată seara meciului dintre Young Boys şi United. Ca să se revanşeze, portughezul i-a oferit tricoul de joc pe care l-a ridicat cu mândrie în faţa peluzei.

Starul lui Manchester United şi-a întrerupt imediat încălzirea. Ronaldo a sărit peste panourile publicitare şi a mers direct la femeia care primea îngrijiri după ce a fost luată prin surprindere de mingea venită cu putere din spate.

Câteva momente mai târziu, Ronaldo s-a întors în spatele porţii şi i-a oferit femeii tricoul cu numărul 7.

Cristiano Ronaldo gesture after he unfortunately knocks down a steward with a shot before the game.

