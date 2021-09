VIDEO | Cu ce echipe se vor bate cei de la CFR pentru câștigarea campionatului: „Nu va fi ușor!”

Ardelenii sunt campionii României din ultimele patru sezoane, dar cu toate acestea Dan Petrescu anunță o luptă crâncenă pentru supremația Ligii 1 în acest an!

Ediția 2021 – 2022 a campionatului din România se anunță una extrem de atrăgătoare, mai ales după parcursul surprinzător al celor de la Rapid București, dar și evoluțiile consistențe ale celor de la Farul Constanța și FC Botoșani. Întrebat despre contracandidatele la titlu, Dan Petrescu a dezvăluit că CSU Craiova și FCSB rămân principalii adversari, însă a ținut să îi evidențieze și pe giuleșteni, ca o posibilă surpriză în lupta pentru primele poziții.

„Nu am urmărit foarte puțin actualul sezon din Liga 1. Am fost plecat în Spania, deci nu am ce să comentez mai mult. Sunt convins că va fi o luptă grea pentru câștigarea campionatului. Totdeauna vor fi meciuri grele și nu va fi ușor. Contracandidatele sunt aceleași ca și în anii trecuți, Craiova, Steaua (n.r. FCSB) și cine știe cine ar mai putea apărea. Poate vedem și o surpriză din partea celor de la Rapid la cum au început, dar vedem cum vor decurge lucrurile.”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.