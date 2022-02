VIDEO | Dan Petrescu, temător înaintea duelului cu CSU Craiova: „Au jucători de clasă. Pot să câştige cu orice echipă”

CFR Cluj o va întâlni în deplasare pe CSU Craiova, în cadrul etapei cu numărul 24 din Liga 1. Meciul va avea loc sâmbătă, 5 februarie, de la ora 21:00.

Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a vorbit despre remiza înregistrată cu FC Botoșani, despre care s-a arătat dezamăgit și spune că echipa sa ar fi meritat mai multe penalty-uri, pe lângă cel din care Ciprian Deac a deschis scorul.

Despre duelul pe care îl va avea în Bănie cu ocupanta locului cinci, Dan Petrescu anticipează faptul că va fi unul strâns, micile detalii vor fi cele care vor face diferența în favoarea uneia dintre cele două combatante.

“Vă daţi seama că suntem puţin dezamăgiţi după egal (n.r. 1-1 cu FC Botoşani), chiar dacă am făcut un meci foarte bun rezultatul e cel mai important. Dar băieţii sunt conştienţi că au dat tot ce au avut. S-a dovedit că şi CFR poate să primească gol şi când conduce, nu există apărare perfectă. Aş mai vrea să remarc faptul că am avut patru faze de penalti şi am primit numai unul la meciul cu Botoşani. Sunt dezamăgit din punctul ăsta de vedere. Mai ales faza din minutul 92, când e penalti clar. Am înţeles că a ais: V-am dat un penalti, ce îl mai vreţi pe al doilea? Mai meritam cel puţin un penalti.

Băieţii se antrenează bine, sunt motivaţi, conectaţi, sper acum să facem un meci bun la Craiova. La CFR Cluj mereu e nevoie de victorie, indiferent cu cine joci. Campionatul se va decide în ultima etapă din play-off. Ştim programul lui FCSB şi programul nostru. Ştim ce lot au. Noi o luăm meci cu meci, mai sunt şapte finale acum şi zece în play-off. Camora are o întindere. Sperăm ca el să joace, dacă nu sigur la următorul meci va juca.

Ei tremură pentru play-off, noi tremurăm pentru primul loc. Toată lumea e sub presiune. Sunt conştient că fanii lor îi vor ajuta, că au jucători de clasă. Nu merită punctele pe care le au, merită mult mai multe puncte. Ei au jucat foarte bine mereu şi nu au reuşit să bată. Ei pot să câştige cu orice echipă, de aceea trebuie să ne pregătim foarte bine pentru acest meci. Sunt convins că va fi un meci decis la mici detalii. Cred că va fi diferenţă de maxim un gol sau un meci egal”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.