VIDEO | Deac nu se gândeşte la retragere! „Mă sacrific să îmi prelungesc viaţa de sportiv!”

Deac mai are contract cu CFR Cluj până în 2024 şi a explicat secretul care îl face să se simtă excelent în teren la vârsta sa. Mijlocaşul are cinci titluri de campion cu clubul din Gruia. Ultimele patru au fost câştigate consecutiv.

„CFR Cluj înseamnă foarte mult pentru mine! Este clubul la care am câștigat trofee, clubul la care m-am format ca om. Am cunoscut oameni minunați aici. Mă simt ca și acasă aici, stadionul din Gruia este casa mea, aici mă simt cel mai împlinit ca și fotbalist. Nu este ușor să câștigi campionate la rând, să sperăm că va urma și campionatul #5.

Deocamdată nu mă gândesc la retragere, mă simt bine fizic, simt că încă mai pot juca la un nivel bun. Încerc să-mi prelungesc viața de sportiv. Simt că nu sunt făcut să fiu antrenor, dar niciodată să nu spui niciodată.

Sunt pasionat de mașini, așa am fost crescut de mic de tatăl meu. Am crescut cu Formula 1, nu pierd nicio cursă. Dacă nu eram fotbalist, mi-ar fi plăcut să fiu pilot de curse. Nu mă gândesc să plec, aș vrea să mă retrag de la CFR Cluj. Dacă ar fi să plec, aș vrea să joc la Rapid. Am mai spus că sunt rapidist de mic, am simpatizat mereu această echipă, am și jucat la Rapid.