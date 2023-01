VIDEO | Dezvăluiri emoționante ale lui Novak Djokovic: „Am stat la coadă pentru pâine și lapte în fiecare zi la 5:00”

Sârbul Novak Djokovic a câștigat, duminică, pentru a zecea oară titlul de Mare Șlem de la Australian Open.

El a ajuns la 22 de astfel de trofee și a redevenit lider mondial, după o absență de 7 luni și 2 săptămâni. Djokovic este lider autoritar în ceea ce privește numărul de săptămâni în care a fost pe locul 1, azi începând-o pe a 374-a.

Elvețianul Roger Federer, retras din activitate, este la mare distanță, având „doar” 310, în timp ce spaniolul Rafael Nadal are 209.

După finala de la Melebourne cu grecul Stefanos Tsitsipas, câștigată cu 6-3, 7-6 (5), 7-6 (5), Djovokic și-a adus aminte de greutățile prin care a trecut când era copil.

„Vin din Serbia anilor 90, unde am avut două războaie și un embargo timp de șase ani. Am stat la coadă cu bunicul meu și cu sute de oameni pentru pâine și lapte în fiecare dimineață la ora 5:00, pentru ca familia noastră să aibă ce să mănânce. Știu cum se simte asta.

