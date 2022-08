VIDEO | Discurs amuzant al Simonei Halep după calificarea în Turul 2 la Citi Open! De ce a cerut ajutorul spectatorilor

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (16 WTA, cs 3) s-a calificat în Turul 1 la Citi Open, după 6-3, 7-5 cu Cristina Bucșa (Spania, 123 WTA, venită din calificări).

Meciul a durat 81 de minute, iar următoarea adversară a româncei este învingătoarea meciului dintre Madison Brengle (Statele Unite, 60 WTA) și Anna Kalinskaya (Rusia, 71 WTA).

