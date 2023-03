VIDEO | Dovak Djokovic a fost eliminat în semifinale la Dubai! Prima înfrângere a sârbului în 2023

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a fost învins în semifinale la Dubai.

Principalul favorit al competiției a cedat în două seturi identice, 4-6, 4-6, în fața rusului Daniil Medvedev (7 ATP). meciul a durat 96 de minute, iar aceasta a fost prima înfrângere a lui Djokovic după 20 de victorii.

Medvedev the machine 🤖@DaniilMedwed 🤝 @DjokerNole after the No.3 seed posts a memorable victory @DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/5Ik8sMlavM

— ATP Tour (@atptour) March 3, 2023