VIDEO | Emma Răducanu, cerută la întâlnire chiar pe teren! Cum a reacționat! De ce nu a vorbit în română

La finalul întâlnirii de la Cluj-Napoca, reprezentanta Marii Britanii a fost intervievată, într-un mod inedit, de jucătoarea Alexandra Dulgheru. Dacă la victoria din primul tur de la competiția din Ardeal câștigătoarea de la US Open a ținut discursul în limba română, de data aceasta, a preferat să vorbească în limba engleză, acuzând o stare de oboseală.

Totuși, a răspuns și în limba țării de origine a tatălui ei la câteva întrebări adresate de Dulgheru.

Emma Răducanu: ”Astăzi vorbesc în engleză, pentru că sunt mai obosită. Ana a fost un oponent grozav, m-am bucurat și de prezența voluntarilor în tribune, a fost o reală plăcere. Încă nu sunt la cel mai bun nivel, dar voi crește”

Alexandra Dulgheru: ”Cum a fost să participi la premiera filmului No Time To Die, cel mai nou din seria James Bond? Cât de arătos e Daniel Craig în realitate?”

Emma Răducanu: ”Am fost onorată să particip la acea gală, să port acea rochie Dior, dar n-am fost foarte aproape de Daniel Craig, așa că nu-ți pot spune foarte multe detalii”

Alexandra Dulgheru: ”Unde e trofeul de la US Open?”

Emma Răducanu: ”E la Federația de Tenis din Londra, care a făcut foarte multe pentru mine. Măcar atât am putut să fac și eu pentru ei”

Alexandra Dulgheru: ”Acum, încercăm și o întrebare în română?”

Emma Răducanu: ”Da”

Alexandra Dulgheru: ”Ai apucat să vizitezi Clujul?”

Emma Răducanu: ”Nu, dar vreau, îmi doresc, momentan sunt în turneu. Dacă voi pierde, atunci mă duc să mă plimb un pic”

Alexandra Dulgheru: ”Uite cum facem, vrei să luăm cina diseară împreună?”

Emma Răducanu: ”Da!”

Alexandra Dulgheru: ”OK, it’s a date! (n.r. Avem întâlnire!)”.

