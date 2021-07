VIDEO | Gafă incredibilă: „Îl avem aici pe Timo Werner”. „Schimbarea” care îi putea aduce Germaniei titlul european

Cum fotbaliștii ”panzerelor” evoluează la cele mai puternice echipe din cele mai importante campionate ale Europei, vor începe sezonul 2021-2022 mai devreme decât jucătorii din Liga 1. De aceea, aceștia profită la maxim de puținul timp liber de care dispun între cele două sezoane competiționale.

Timo Werner, atacantul lui Chelsea, a fost surprins că a luat parte la Marele Premiu al Austriei, câștigat de pilotul de la Red Bull Racing, Max Verstappen. O jurnalistă britanică nu a vrut să rateze momentul și să facă un scurt interviu cu unul dintre nemții din formația lui Thmoas Tuchel, câștigătoare a Ligii Campionilor, însă a făcut o gafă colosală.

Aceasta l-a introdus pe german drept ”portarul celor de la Chelsea și al Germaniei”, în condițiile în care acesta joacă în atacul ambelor echipe.

”Îl avem aici pe Timo Werner, portarul celor de la Chelsea și al Germaniei. Ne bucurăm să fii aici cu noi. Cum te simți?”, a început interviul jurnalistei de la Sky, Natalie Pinkham.

BREAKING: Timo Werner has now changed his position to a goalkeeper from a striker.

[via @SkySportsF1]pic.twitter.com/FK41gD5mxW

— FTTV WORLD💎 (@_FTTV2O) July 4, 2021