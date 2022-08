VIDEO Gol fabulos înscris de la 50 de metri în liga a 2-a din Anglia

Fotbalistul echipei Watford, Ismaila Sarr, a înscris un gol cu un şut de la aproximativ 50 de metri la meciul de luni cu West Bromwich, terminat la egalitate, scor 1-1, în liga a doua engleză.

Sarr a deschis scorul în minutul 12.

Nu sunt surprins, el este super talentat. În momentul în care a lovit mingea am ştiut că va fi gol. A fost un gol extraordinar. Arată calitatea lui Isma. A fost unul dintre acele momente de geniu”, a declarat tehnicianul Rob Edwards.

La partida de luni, West Bromwich a egalat prin Grant, în minutul 45+2.

Ismaila Sarr a ratat un penalti în minutul 75.

Meciul a contat pentru etapa a doua din Championship.

