VIDEO | Iga Swiatek este a doua semifinalită de la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții cu Caroline Garcia

Liderul clasamentului WTA, poloneza Iga Swiatek, a învins-o cu 6-3, 6-2 pe Caroline Garcia (Franța, 6 WTA) la Turneul Campioanelor.

Meciul a contat pentru Grupa Tracy Austin a competiției organizată la Fort Worth (Texas) și a durat 85 de minute. Swiatek și-a pierdut serviciul la 1-1, dar a recuperat break-ul în game-ul următor.

La 3-3 a câștigat două game-uri fără să cedeze vreun punct, după care a pus capăt setului, pe propriul serviciu, la a treia ocazie ivită.

Și setul secund a fost controlat de poloneză, care a realizat două break-uri, fără să-și cedeze serviciul, iar în urma acestei victorii și-a asigurat calificarea în semifinale de pe primul loc.

