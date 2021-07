VIDEO | Imagini fabuloase cu Messi şi Neymar, după ce Argentina a cucerit Copa America! Starul lui PSG, în lacrimi

După ce brazilienii au pierdut finala disputată pe teren propriu, Messi, starul Argentinei, s-a dus să-l consoleze pe fostul coleg de la Barcelona, Neymar.

În timp ce toţi argentinienii sărbătoreau, vedeta Braziliei plângea pe teren, iar cel care a decis să-l consoleze şi să-l îmbrăşişeze a fost nimeni altul decât Messi. După câteva minute, argentinienii i-au surprins pe Messi, Neymar şi Paredes zâmbind şi glumind.

Nothing but respect between Messi and Neymar 🤝

They share a long hug after the Copa America Final pic.twitter.com/7dudMVsF5l

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021