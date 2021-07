VIDEO | Imagini șocante la Tokyo! Doi tenismeni s-au sufocat pe teren și au cerut intervenția medicilor

Doi sportivi s-au aflat la limita de suportabilitate a condițiilor atmosferice existente în această perioadă în Țara soarelui răsare. În competiția masculină partida dinttre Daniil Medvedev și Fabi Fognini a fost întreupăt la un momendat, în setuls ecund. La scorul de 4-3 în favoarea italinului, rusul a acuzat probleme respiratorii și a solicitat o mică pauză arbitrului de scaun pentru a-și reveni. Oficialul jocului a vurt să afle însă dacă sportivul poate continua disputa, iritându-l pe Medvedvedev, carea reacționat nervos: „Pot termina meciul, dar pot muri pe teren. Dacă mor, cine își va asuma responsabilitatea?”, a fost reacța tenismenului care a jucat anul acesta finala la Australian Open. În cele din urmă, Medvedev a revenit pe teren și a reușit chiar să câștige întâlnirea în trei seturi., 6-2, 3-6, 6-2, ajungând astfel în sferturile de finală.

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw

— Timothy Burke (@bubbaprog) July 28, 2021