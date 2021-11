VIDEO | Interviu plin de emoție! Mitriță, la patru ani de la un moment special pe „Ion Oblemenco”

Data de 18 noiembrie 2017 va rămâne una specială pentru Alex Mitriță. Acesta a reușit atunci o performanță cu adevărat istorică.

Fotbalistul de 26 de ani a marcat primul gol pe noua arenă ”Ion Oblemenco”. CSU Craiova a câștigat respectiva partidă cu Juventus București, scor 3-1. Actualul jucător de la PAOK Salonic a reușit chiar ”dubla”, pe finalul primei reprize.

Marcatorul golului victoriei României în fața Armeniei, în preliminariile Cupei Mondiale, a povestit ce trăiri simte legat de acel moment, la patru ani distanță și a transmis un mesaj emoționant suporterilor din Bănie.

”Patru ani au trecut foarte repede. Cu siguranță îmi aduc aminte de acele două reușite. Am intrat în istoria echipei mele iubite. Știu că au fost emoții foarte mari înaintea meciului, în timpul meciului, dar sunt foarte bucuros că am putut marca și că am intrat în istoria echipei mele iubite.

Îi știu foarte bine pe acești suporteri minunați ai Universității Craiova. Ce pot să le transmit este că îmi este tare dor de ei. Să fiți alături de echipă. Vă pup”, a declarat Alexandru Mitriță pentru pagina de Facebook a celor de la CSU Craiova.