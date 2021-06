VIDEO | Jurgen Klopp, la bere cu englezii! Imaginile au devenit virale

Managerul lui Liverpool a apărut în cârca unui alt fan englez şi a băut cu poftă berea la cutie. Este vorba despre un fan a cărui asemănare cu Jurgen Klopp este izbitoare.

Jurgens here for the piss up 😂🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK

— Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021